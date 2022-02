Flávia Viana abre álbum de fotos da festa de aniversário de Mari Gonzalez

Flávia Viana mostra celebração do aniversário de Mari em balada em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 14h45

Mari Gonzalez (28) foi a aniversariante do dia na última quarta-feira, 16.

E, não é porque a data caiu no meio da semana que a influenciadora deixou de comemorar ao lado de suas amigas.

Uma das presentes na festinha, Flávia Viana (38), usou o Instagram para postar alguns cliques do rolê, que aconteceu em uma balada em São Paulo.

A apresentadora postou uma sequência de dez fotos. As três primeiras, só dela com a homenageada. Mais duas onde Marcelo Zangrandi (35) aparece também. E, a última, com uma galera.

“Bday Gonzalez. Nós, cantoria, alegria! The Voice Brasil”, brincou a loira na legenda da publicação.

Bem-humorada, a noiva de Jonas (36) deixou um comentário engraçado: “Tô bêbada ainda, te amo!”, disse.

Confira as fotos que Flávia Viana postou do aniversário de Mari Gonzalez: