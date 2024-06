Flávia Alessandra surge muito diferente em foto antiga com a filha

A atriz Flávia Alessandra completa 50 anos nesta sexta-feira, 7. Filha dela, a também atriz Giulia Costa, fez uma homenagem para a artista

A atriz Flávia Alessandra completa 50 anos nesta sexta-feira, 7. Filha dela, a também atriz Giulia Costa, fez uma homenagem para a artista. Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou fotos antigas com a mãe e publicou um longo texto declarando seu amor por ela.

"Mãe, você merece todas as homenagens possíveis e impossíveis. Eu sempre falo, mas é verdade mesmo, eu queria poder te dar um jardim de orquídeas, um mar de leite condensado e outro de água salgada pra limpar a alma, queria dar um sol só pra você, apesar de você ter um próprio, que vem de dentro, eu queria te dar um mundo só de pessoas boas e genuínas, sem maldade e sem injustiças", iniciou.

E continuou: "Mãe, são 50 anos que o mundo é mais bonito, mais iluminado e um pouquinho mais justo com você nele. 50 anos numa mente, alma e corpo de 20. Obrigada por me inspirar a correr atrás dos meus sonhos, mas sem esquecer das minhas responsabilidades, obrigada por me inspirar a correr atrás da minha independência e mesmo assim termos uma conexão tão grande. Obrigada por me ensinar a voar e me mostrar o mundo mesmo com medo".

Por fim, desejou saúde e proteção para Flávia."Eu só posso te desejar mais de tudo que você já possui, mãe, jovialidade pra você seguir dançando incansavelmente nessa dança que é a vida, amor pra você seguir distribuindo por onde passa, luz pra iluminar seu caminho e os nossos, saúde e muita proteção pra eu poder viver mais 100 anos ao seu lado, aprendendo cada dia. Te amo infinitos, pra sempre, e eu não imagino minha vida sem você, obrigada por me ensinar tudo que sei e me fazer ser quem sou. Feliz 1/2 século, mama!'

Veja a publicação: