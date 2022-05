Flávia Alessandra se declara no aniversário de Otaviano Costa: "Ele é único"

A atriz Flávia Alessandra relembrou alguns momentos especiais ao lado do marido e comemorou seu aniversário de 49 anos

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 17h40

Otaviano Costacompletou 49 anos de vida nesta sexta-feira, 13, e ganhou uma homenagem especial da esposa, Flávia Alessandra(47).

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo mostrando vários momentos marcantes ao lado do amado e deixou uma linda homenagem para ele na legenda do post.

"Eu só conheço um Otaviano na minha vida… Porque ele é único! Feliz aniversário my LOVE @otaviano", escreveu a artista, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs também parabenizaram o apresentador nos comentários. "Lindos!!! Parabéns @otaviano, desejo tudo de melhor!!! Que Deus continue abençoando", disse uma seguidora. "Feliz aniversário pra ele repleto de muita saúde, paz e felicidade", comentou outra. "Casal mais lindo do mundo. Parabéns, Otaviano. Que seu novo ciclo seja repleto de coisas boas", desejou uma terceira.

Além de Flávia Alessandra, Otaviano recebeu uma homenagem especial da enteada, Giulia Costa (22). A menina resgatou algumas fotos ao lado do pai do coração e fez uma declaração de aniversário.

"Pro maior fã de Star Wars, maior pianista desse mundo e o melhor parceiro que minha mãe poderia me dar, te desejo tudo que você mais ama: desejo limão espremido, ketchup, viagens em família, noites viradas de videogame... Que você continue sendo esse cara astral, divertido, família e amigo. Obrigada por sempre me apoiar e me incentivar. Eu te amo infinito, MOP. Feliz dia, queria ta ai reclamando do seu grude e comemorando com você, mas o coração aquece de saber que o motivo é maior", escreveu ela.

Confira a homenagem de Flávia para Otaviano: