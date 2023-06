Flávia Alessandra abre casaco e exibe decotão à beira-mar: "Incrível!"

Nem parece! Flávia Alessandra celebra a chegada dos 49 anos ao posar à vontade na praia

A atriz Flávia Alessandra apareceu bem à vontade nesta quarta-feira, 07! Posando com um casaco cinza aberto e revelando o decotão da lingerie, a famosa esbanjou beleza e sensualidade nas redes sociais ao celebrar a chegada de seus 49 anos de vida.

Em um vídeo com uma reflexão sobre o inicio do novo ciclo, a esposa de Otaviano Costa falou sobre todas as experiências que já vivenciou até chegar aqui. "Parece que foi ontem o dia que me vi tendo consciência do que eu gostaria de ser quando crescesse… Mas, eu tinha apenas 7 anos quando quis ser artista…Aquele clichê - o tempo voa - é real. Tudo passa tão rápido e o meu sentimento hoje é de gratidão", iniciou ela na legenda.

E prosseguiu: "Que vive e é apaixonada pela vida, que celebra, acerta, erra… Que é filha, mãe, esposa, mas, concilia tudo isso a vida de empresária, atriz, conselheira. Pois é, 49 anos de Flávia. A Flávia que sempre quis ser. Hoje, o sentimento que habita em mim é de mais vida, mais sonhos… Desejo a mim mesma mais amor, perseverança, boas surpresas e incontáveis anos para continuar realizando tudo que quero", declarou.

"Sempre quis ser eu, Flávia. Sempre quis estar onde estou. Sempre quis inspirar pessoas, apoiar pessoas. E sigo querendo alcançar novos lugares… Se fosse falar de mim, diria que a Flávia entende quem ela é, o exemplo que dá. A Flávia voa, a Flávia sonha, a Flávia realiza. Nem sempre. Mas sempre tenta", completou.

Seguidores lotaram os comentários com elogios e felicitações à loira. "Incrível, meus parabéns que você continue brilhando muito, sou fã", escreveu um. Outro aplaudiu: "Feliz aniversário lindona! . Um terceiro se impressionou com a juventude da artista: "Parece uma menina, o tempo não passou para você! Feliz 49 ". A atriz é mãe de duas moças, Giulia Costa, de 23, e Olivia, de 12.

Otaviano Costa detalha vida íntima ao lado de Flávia Alessandra: ‘Calor para viver’

Recentemente em entrevista à GQ, o apresentador Otaviano Costa decidiu abrir seu coração e revelar que mantém a chama acesa da paixão desde o começo de seu relacionamento com a atriz Flávia Alessandra.

“Temos muito calor para viver. Somos namorados até hoje. A gente se curte muito, existe aquele tesão de começo de relação. Gostamos de nos pegar, de nos beijar, de nos apertar. Mas não existe uma fórmula secreta para dar certo. Se eu soubesse, colocava em um frasco e vendia”, brincou o apresentador.

“Acredito que o pulo do gato é não deixar as diferenças destruírem o cotidiano. De verdade, não sei exatamente o que faz a gente manter nossa relação de uma maneira tão fantástica. Aposto no humor. Digo para todos que não foi amor à primeira vista, foi bom humor à primeira vista”, completou Otaviano.