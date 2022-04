Fiorella Mattheis presta bela homenagem no aniversário de Sophie Charlotte: "Te amo"

Nas redes sociais, Fiorella Matheis postou algumas fotos com Sophie e fez uma linda homenagem

Fiorella Mattheis (33) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma grande amiga.

Nesta sexta-feira, 29, Sophie Charlotte completou 33 anos de vida e a atriz fez questão de prestar uma homenagem.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella relembrou algumas fotos com a aniversariante do dia e deixou uma linda mensagem.

"Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu vi ela: Angelina na tela da globo. Fui tomada por uma admiração doida, pelo tom de voz, pelo talento, pelo narizinho… pela SOPHIE! Aquela menina se tornou uma mulher e minha grande amiga", começou ela.

A atriz seguiu a homenagem se declarando para Sophie. "A vida fez esse encontro de um jeito tão espontâneo e a gente se encarregou em levar pra vida toda! Feliz aniversário soft, caminhos abertos para você espalhar seu talento pra esse mundão e caminhar cercada de quem você ama! Te amo", completou Fiorella.

