Fiorella Mattheis posta cliques raros ao lado da mãe e presta homenagem de aniversário

A atriz Fiorella Mattheis prestou uma linda homenagem no aniversário de sua mãe, Sandra Gelli

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 16h44

Fiorella Mattheis (34) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua mãe. Nesta quarta-feira, 27, Sandra Gelli completou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem da filha.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de cliques raros ao lado da aniversariante, algumas fotos de quando sua mãe estava grávida, outras em que aparece criança ao lado dela, e também algumas recentes.

Na legenda, Fiorella rasgou elogios. "Happy bday mami. Minha fiel escudeira, amiga, carinhosa… te amo tanto!!!", declarou a artista no começo da legenda. Em seguida, a loira citou um trecho da música Ela Só Quer Paz, de Projota (36). "'Ela entende de flores e ama os animais, coisas simples pra ela são as coisas principais'", completou.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações para dona Sandra. "Parabéns, querida Sandra!! Parabéns família!!", disse uma seguidora. "Viva Sandra!! Muita saúde, linda", comentou outra. "Feliz aniversário, Sandra!! Tudo de melhor na sua vida", desejou uma fã.

Confira a homenagem de Fiorella Mattheis para a mãe, Sandra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fiorella Mattheis (@fiorellamattheis)

Viagem

Fiorella exibiu um pouco da sua viagem por Capri, na Itália. A atriz publicou uma série de cliques onde ela aparece fazendo algumas atividades no local, entre elas um passeio de barco em águas cristalinas e um almoço em um restaurante de luxo, com direito a comidas típicas do país. Na legenda, ela apenas escreveu: "Aff, Capri...", acompanhado de um emoji de coração branco.

