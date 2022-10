Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem Dia das Crianças no rancho da família: "Amores"

Giovanna Ewbank compartilha fotos dos filhos Titi, Bless e Zyan no Dia das Crianças e se declara para os pequenos

Redação Publicado em 13/10/2022, às 10h17

Na última quarta-feira, 12, Dia das Crianças, a atriz Giovanna Ewbank (36) usou suas redes sociais para compartilhar uma sequência de fotos mostrando como os filhos, Titi, Bless e Zyan curtiram a data especial.

Os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso (40) aproveitaram o Dia das Crianças com muita diversão no rancho da família e surgiram esbanjando fofura em diversos registros publicados na rede social da atriz.

Nas fotos publicadas por Giovanna Ewbank, Titi e Bless surgiram no lago do rancho, e Zyan dormindo nos braços do papai coruja, Bruno.

Na legenda da publicação, Giovanna Ewban refletiu sobre o Dia das Crianças e agradeceu por ter os pequenos em sua vida: "Hoje é dia das crianças e só de pensar nas minhas crianças minha vista já enche d’agua. Fico pensando como três sereshumaninhos podem ter transformado tanto a minha vida a ponto de eu já não lembrar mais como era antes deles…", iniciou Giovanna.

"Hoje é dia das crianças mas sou eu que agradeço por ter Títi, Bless e Zyan. Eu nem sabia, mas precisava deles na minha vida pra crescer como pessoa. Como eu aprendo com eles, com as particularidade deles, quando tô com eles ativo minha criança interior, viro criança junto. Quando olho pros três juntos vejo que tudo tá fazendo sentido. Eles são os amores da minha vida! Meus filhos são o gás que eu preciso todos os dias pra trabalhar. São o motivo que eu luto pra que, quando eles não forem mais crianças, esse país e esse mundo esteja melhor pra eles e pra todos os nossos pequenos. E o meu desejo pra todas as crianças é que elas tenham possibilidade! Que possam crescer num ambiente seguro e cheio de amor. Que possam simplesmente ser criança.", finaliza.

Veja as fotos dos filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: