Filho de Carolina Dieckmann faz aniversário e atriz encanta com fotos raras do primogênito

Na rede social, filho de Carolina Dieckmann recebeu declaração especial da atriz, que encantou com cliques raros do herdeiro mais velho

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 15h27

O filho de Carolina Dieckmann (43), Davi Frota (23), está fazendo aniversário neste sábado, 16.

Em sua rede social, a atriz compartilhou cliques raros com o herdeiro, que como ela mesmo disse na declaração, é discreto e não gosta de muita exposição.

"Ele devia estar vendo noticias do flamengo e falando sobre isso na mesa. É pra isso que ele usa telefone, pra ver coisa de esporte, porque ele não tem rede social", contou ela.

"Ele acha que as pessoas precisam se falar olhando no olho e não numa tela. Ele não gosta de festa. nem de foto, mas gosta de cachoeira e de mar, de mato e de calma, de filme e de falar sobre filme. Ele gosta de tocar bateria e sempre que eu vejo ele com uma baqueta na mão, é como se ele pudesse comandar as batidas do meu coração", disse a loira.



Carolina Dieckmann descreveu mais sobre o garoto: "Ele nasceu pronto e lindo, mas eu devo ter estragado alguma coisa. Afinal, mãe é mãe, e muito amor as vezes vira falha, mas logo logo ele conserta.

e ele sabe que não foi por mal".

A atriz falou mais para o herdeiro. "Ah, filho, você sabe tanto, quando você nasceu e eu renasci junto,

e já tenho mais tempo de vida com você do q sem… mas antes, eu só tava te esperando, viu? Eu vim aqui pra te ver chegar e te amar pra sempre, filho. E como sempre digo: voa, que eu sou seu ninho! Te amo; Davi e é muito", declarou-se.

Nos últimos meses, a famosa celebrou mais um ano de vida do filho mais novo, José Worcman (14), fruto de seu relacionamento atual com Tiago Worcman.

Veja as fotos do filho de Carolina Dieckmann: