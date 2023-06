Filha de Tadeu Schmidt celebra aniversário em grande estilo: 'Que orgulho'

Nos EUA, filha de Tadeu Schmidt ganha várias celebrações para seu aniversário; veja

A filha de Tadeu Schmidt, Laura Mello Schmidt, celebrou seu aniversário nesta quinta-feira, 08, com a família durante a viagem que estão fazendo pelos EUA. Em sua rede social, o comandante do BBB compartilhou cliques das comemorações que realizou para a caçula.

Cheia de estilo, a herdeira mais nova do apresentador apareceu deslumbrante em um vestido roxo em uma das celebrações com a mãe, Ana Cristina Schmidt, a irmã mais velha, Valentina Schmidt, além de outras pessoas queridas.

"Viva a Laura! 8 de junho é o aniversário da minha @loli.schmidt! A menina que merece TUDO! A menina que não tem como não gostar dela! A pessoa mais correta e legal! Que orgulho! Ela merece muitos parabéns!", disse o pai orgulhoso.

"Aliás, já foram 4! E outros estão a caminho. - No primeiro vídeo, parabéns de véspera, no almoço de ontem. Só pra aquecer. - No segundo vídeo, parabéns à meia-noite de Brasília (reparem que eu ganhei nossa disputa e fui o primeiro a dar os parabéns). - No terceiro vídeo, parabéns quando o restaurante trouxe o bolinho. - No quarto vídeo, parabéns à meia-noite de Chicago. Ainda temos café da manhã, almoço e jantar… Vêm mais parabéns por aí!", detalhou sobre as comemorações.

Ainda nos últimos dias, Tadeu Schmidt comemorou mais uma no de casado com a esposa. Durante o dia especial, a mulher do global usou a calça que veste desde 1998 para a data. O detalhe inusitado deu o que falar na web.

Veja as fotos do aniversário da filha de Tadeu Schmidt:

