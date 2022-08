Filha de Gugu Liberato emociona ao relembrar momentos com o apresentador

Na rede social, filha de Gugu Liberato mostrou cliques especiais com o apresentador e falou sobre o Dia dos Pais sem ele

A filha de Gugu Liberato (1959-2019), Sofia Liberato (18), emocionou ao fazer uma homenagem de Dia dos Pais para o apresentador neste domingo, 14. Em sua rede social, a garota mostrou fotos de momentos marcantes com o pai e falou sobre a saudade que sente dele.

"Hoje é o dia dessa pessoa mais que especial! Eu não vejo o dia dos pais como uma data pra lamentar mas sim relembrar todos os momentos incríveis que pude vivenciar ao seu lado", contou como vê a situação da melhor maneira possível.



Sofia Liberato então explicou que cada registro mostra um momento importante ao lado de Gugu Liberato. "Cada uma dessas fotos representa uma lembrança diferente que vivenciamos. Lembro até hoje da nossa primeira viagem de navio que foi uma das mais especiais da minha vida!", falou.



"A primeira vez que você levou a gente pra ver o seu novo programa, power couple! Você estava tão animado para mostrar o quanto amava seu trabalho! enquanto esbanjava felicidade pelo palco", relembrou.



Sofia Liberato também contou sobre a última viagem que fizeram."Lembro também cada detalhe da nossa última viagem, pra Portugal. Ansioso você contava sobre sua história, seu passado quando morava em Portugal! Eu te amo mais que tudo, pai. Feliz seu dia", declarou ela.

