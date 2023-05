Filha de Boninho completa 16 anos e ganha homenagem do pai: "Virou essa linda moça"

O diretor Boninho prestou uma linda homenagem no aniversário de 16 anos da filha, Isabella Furtado

Boninho(61) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para sua filha caçula, Isabella Furtado, que completa 16 anos de vida nesta terça-feira, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, o diretor da TV Globo encantou ao compartilhar quatro fotos da herdeira, fruto de seu casamento com a apresentadora Ana Furtado (49).

Dentre as fotos postadas, ela aparece no colo do papai ainda na maternidade, em outra está chupando chupeta, uma no confessionário do BBB e na última surge toda produzida com um look estampado.

Ao dividir os registros de Bella, Boninho parabenizou a jovem. "Esse bebê virou essa linda moça!!! Bella Furtado, parabéns filhota! 16 lindos anos", se derreteu o diretor na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de felicitações para a menina. "Lindinha demais! Saúde amor e muitas alegrias nessa vida linda", desejou a cantora Ivete Sangalo. "Parabéns, linda", comentou Luiza Possi. "Coisa linda, parabéns", escreveu uma seguidora. "Que linda, parabéns para ela", falou uma fã.

Confira a homenagem de Boninho no aniversário da filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Homenagem de Ana Furtado

Bella também ganhou uma homenagem da mãe, Ana Furtado. A apresentadora exibiu vários registros inéditos da herdeira e fez uma declaração emocionante. No primeiro clique, a adolescente esbanja beleza ao posar com uma saia e top de paetês brilhantes, além de um salto alto para curtir o Carnaval com a família.

Na sequência, a apresentadora também incluiu uma foto em que o diretor aparece fazendo pose 'de quebrada' com a menina, além de alguns registros de Boninho babando pela herdeira. "De repente… meu bebê faz 16! Linda! Meu amor! O maior de todos! Te amo! Seja feliz sempre!", se derreteu ela, concluindo a homenagem com uma foto abraçadinha com Bella, quando ela ainda era um bebê.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!