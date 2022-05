Ferrugem celebra 4 anos de casamento com Thaís Vasconcellos: ''Estou e estarei aqui pra você para sempre''

Ferrugem celebrou 4 anos de união com Thaís Vasconcellos, fazendo um novo pedido de casamento para a amada durante seu show

Neste sábado, 14, Ferrugem (33) e sua esposa, Thaís Vaconcellos (28) tem motivos de sobra para comemorar! Isso porque o casal está celebrando 4 anos de união.

Para celebrar essa data especial, o cantor aproveitou seu último show para pedir novamente sua amada em casamento e declarar todo seu amor.

Mais tarde, ele usou suas redes sociais para falar com carinho da relação dos dois, lembrando do primeiro registro que fez com a esposa e em seguida postando uma foto de seu último show, no exato momento descrito anteriormente.

Na legenda, Ferrugem se derreteu por Thaís com um lindo texto: "A primeira foto é do dia que nos vimos pela primeira vez na vida e a segunda é da noite de ontem, no meu show onde eu tive a ideia de falar pra todo mundo que a partir de 00:00 nós completaríamos 4 anos de casamento e tbm resolvi mais uma vez te pedir em casamento, porque merecemos viver essa emoção novamente e agora com tudo do seu jeito ,com direito a igreja, vestido,terno e muito, muito amor!"

"B, obrigado por ser quem sempre foi comigo , por me ensinar mais sobre amor, cuidado,gratidão e caráter. Obrigado por tantos toques e as vezes broncas,mas que no fim sempre fizeram sentido e só me ajudaram a crescer. B, obrigado por me escolher pra ser a sua alma gêmea e por ser essa mulher maravilhosa pra mim. Estou e estarei aqui pra você para sempre prometo postura de marido, amor maduro e paixão de namorado e nunca nessa vida eu te deixo sair da minha vida, eu morro hein? Glorifico á Deus pela sua vida e sua existência PERMANENTE na minha vida", continuou ele.

Por fim, ele ainda brincou: "Ps: tô estudando a possibilidade de te pedir em casamento todo ano, mas fico meio na dúvida porque não sei se você aceitaria! FELIZ 4 ANOS"

