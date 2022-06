Fernando Zor comemora aniversário de 20 anos da filha, Kamily: "Te amo sem limites"

O cantor Fernando Zor prestou uma bela homenagem no aniversário da filha mais velha, Kamily Zor

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 15h05

Fernando Zor (38) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 17, para comemorar o aniversário de 20 anos de sua filha mais velha, Kamily Zor.

O cantor sertanejo compartilhou em seu perfil no Instagram duas fotos da aniversariante do dia. No primeiro registro ela aparece pequenininha e na segunda é uma foto atual.

Na legenda, Fernando prestou uma bela homenagem para Kamily. "De bebe pra mulher!! Hoje é seu dia, hoje você completa 20 anos, eu quero te falar o quando o pai está orgulhoso de você, é cheia de sonhos, cheia de vontade de realizá-los, parabéns por ser tão dedicada!", começou o artista.

"Você vai ser muito maior do que já é minha filha! Se depender do amor que eu sinto por você, você vai chegar na lua! Vai ser a mulher mais feliz desse mundo, vai ser a mulher mais realizada! Você é parte de mim, eu te amo sem limites", acrescentou ele.

Fernando finalizou a homenagem se declarando para a herdeira. "Parabéns, Deus vai te abençoar cada dia mais! Obrigado pelo amor que tens pelo seu paizão aqui, que sempre vai estar do seu lado pro que der e vier! Te amo, te amo, te amo", completou ele.

No começo do mês, o sertanejo celebrou o aniversário de Alice, sua filha mais nova. A menina completou 8 anos e pai coruja sertanejo aproveitou a data especial para prestar uma declaração para a menina. "Há 8 anos nascia uma princesa. Como o tempo está passando rápido, minha filha… Você mudou minha vida desde que chegou, e eu te amo demais", escreveu ele em um trecho da homenagem.

Confira a homenagem de Fernando para a filha: