Fernando Scherer homenageia a filha, Isabella Scherer, em seu aniversário de 27 anos: "Te amo tanto"

O ex-nadador Fernando Scherer prestou uma homenagem especial para a filha, Isabella Scherer, em seu aniversário

Fernando Scherer (48), mais conhecido como Xuxa, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha nais velha, Isabella Scherer, que completou 27 anos de vida nesta sexta-feira, 17.

Em seu perfil no Instagram, o ex-nadador compartilhou uma foto em que aparece em um restaurante ao lado da aniversariante do dia, do genro, Rodrigo Calazans, dos netos, os gêmeos Mel e Bento, que estão com cinco meses, e da namorada, Dianeli Geller, e parabenizou a herdeira.

"Bella 27! Te amo tanto minha filha. Feliz em ver você feliz, construindo sua vida, com uma família linda", declarou o ex-atleta na legenda da publicação.

Isabella, vale lembrar, é fruto do relacionamento de Fernando com Vanessa Medeiros. O ex-nadador também é pai de Brenda (9), do seu relacionamento com a ex-dançarina Sheila Mello (44)

Confira a homenagem de Fernando Scherer para a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernando Scherer (@xuxanatacao)

Pedido de casamento

Mais cedo, Isabella foi pedida em casamento por Rodrigo Calazans. A atriz e campeã do MasterChef, da Band, compartilhou a novidade com os seguidores em seu perfil no Instagram.

"Fui pedida em casamento", contou ela, mostrando fotos em que o dois aparecem sorrindo e também abraçados, mostrando as alianças de noivado, que se assemelham a um garfo e uma faca, combinando com a paixão da Isa pela cozinha.

Isa ficou com a faca e Rodrigo com o garfo, e eles explicaram a escolha. "Quem teve a ideia nas nossas alianças foi o pequeno (Rodrigo), a nossa amiga Renata que tem uma marca de joias que ela fez pra gente. Nós fomos lá, e ela fez o moldezinho o design, o molde e o teste tudo lá na hora", explicaram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!