Fernanda Rodrigues presta bela homenagem no aniversário de 6 anos do filho: ''Nosso menino de luz''

A atriz Fernanda Rodrigues recordou algumas fotos do dia do nascimento do filho caçula, Bento, e prestou uma bela homenagem

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h44

Fernanda Rodrigues(42) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o filho caçula, Bento.

O menino, fruto do relacionamento da atriz com o diretor Raoni Carneiro (40), completou 6 anos de vida nesta sexta-feira, 11, e para comemorar a data ela recordou algumas fotos do dia do nascimento do filho caçula.

"Você chegou e virou nossa vida de cabeça pra baixo. Hoje eu passei o dia pensando em como seria nossa vida sem você! A sua alegria é contagiante meu filho! Você tem sede de vida, você quer aproveitar o dia, as pessoas, as coisas… você tá sempre sorrindo e fazendo graça!", começou a artista no começo da homenagem.

Em seguida, Fernanda se declarou para Bento. "A sua energia muda o lugar que você esta e tudo fica divertido, colorido, eletrizante! Agradeço todo dia ser sua mãe. Bentola furacão! Te amo! Nosso menino de luz", finalizou a atriz.

Vale lembrar que Fernanda e Raoni também são pais de Luísa, que está com 12 anos.

Confira as fotos do nascimento de Bento: