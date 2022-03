Fernanda Paes Leme se declara no aniversário do namorado: ''A gente se merece''

Victor Sampaio completou 30 nesta quarta-feira, 23, e ganhou uma bela homenagem da atriz Fernanda Paes Leme na web

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 15h05

Fernanda Paes Leme(38) prestou uma bela declaração para o namorado nas redes sociais.

Nesta quarta-feira, 23, Victor Sampaio completou 30 anos de vida, e para comemorar o aniversário do amado, a atriz compartilhou várias fotos dos dois juntos e celebrou o amor deles.

"Quando alguém entra de verdade na nossa vida, traz muito dela pra gente. A gente mergulha nela, tudo se mistura e aparecem novas versões de nós. Eu e “meu” Victor, estamos há mais de 1 ano intenso (bota intenso) juntos. Agora dividimos o mesmo teto e eu só posso agradecer tanto amor e leveza que ele trouxe pra mim. O meu Victor ama cachorro e trouxe a Tina pra minha vida. Uma pastora que é impossível não ficar apaixonada. O meu Victor come muito, mais muito mesmo, e eu como pouco, ele sempre limpa meu prato e formamos o casal desperdício zero", começou ela.

Fernanda seguiu a homenagem elogiando Victor. "O meu Victor não é mais um ariano explosivo. Não conheci essa versão dele. Ele é um homem que sente muito, ama muito, tem muitas fragilidades e faz questão demonstra-las pra mim. Essa transparência nos eleva e sou muito grata por conhecê-lo cada dia mais. O meu Victor não faz DR, faz ajustes… Fala mais que eu (juro!) é teimoso, mas ok e rega a relação de uma forma que jamais vi antes. O meu Victor me ama como jamais fui amada e me trata tão bem, que no começo eu até estranhava e achava que não merecia. Mas ele me mostrou que eu merecia e mereço muito. A gente se merece", afirmou.

A artista finalizou o texto agradecendo por viver a vida ao lado do namorado. "O meu Victor é família, tem valores lindos, que um dia espero que juntos a gente passe adiante para nossos filhos. O meu Victor é das melhores pessoas que existem. Nem sempre tudo é fácil, mas quando se enxerga ali dentro, é que se vê a verdade de alguém tão lindo e especial. O meu Victor faz 30 anos hoje, com corpinho de 21, com a gula de 13, com uma determinação infinita e afeto que transcende. É muito especial esse meu Victor, essa nossa relação e tudo que temos aprendido com ela. Hoje não é só mais um aniversário, é mais um ano presente. Em todos os sentidos! Te amo, Mó. Parabéns! @vaasampaio", declarou ela.

Fernanda e Victor completaram o primeiro ano de namoro em janeiro e na ocasião eles comemoraram a data trocando declarações no Instagram.

Confira a homenagem de Fernanda para o namorado: