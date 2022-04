Fernanda Paes Leme presta bela homenagem no aniversário de Bruno Gagliasso: ''Feliz vida''

A atriz Fernanda Paes Leme prestou uma bela homenagem no aniversário de 40 anos do ator Bruno Gagliasso

Bruno Gagliassocompletou 40 anos nesta quarta-feira, 13.

Para comemorar a data especial, Fernanda Paes Leme(38) fez questão de prestar uma homenagem ao artista nas redes sociais.

A atriz e apresentadora relembrou que eles são amigos de longa data, e afirmou que se sente muito feliz por fazer parte da vida dele. "Quando conheci o @brunogagliasso, éramos jovens artistas buscando seu lugar ao sol, ele já tinha sido chiquitito e eu já tinha sido a Patty do Sandy e Jr", começou ela.

Em seguida, Fernanda parabenizou Gagliasso e se declarou para o amigo. "Hoje ele completa 40 anos e junto àquele cara bom ator dos olhos lindos, existe um Bruno que conquistou, agregou, preencheu, compartilhou tantas coisas, tantos sonhos inimagináveis. Te amo, meu amigo-irmão-compadre, amo quem você era e amo quem você se tornou. Amo a oportunidade de entre abraços e distâncias, estarmos ainda juntos. Feliz vida", finalizou.

Declaração de Giovanna Ewbank

Mais cedo, Bruno também recebeu uma homenagem especial da esposa, Giovanna Ewbank (35). Nas redes sociais, a atriz e apresentadora postou uma sequência de fotos com o marido e se declarou.

"40 ANOS! Sempre que me perguntam sobre o Bruno e o que eu mais gosto nele, eu respondo: “ele é o cara MAIS LEGAL que eu conheço”. E se você perguntar aos amigos eles irão dizer o mesmo. E não é só porque ele vive intensamente e faz questão de deixar a vida de todos mais leve e feliz. E também não é porque ele sempre olha pelo lado bom. E nem é só porque ele é o melhor pai e marido do mundo. É porque, sim, ele erra. E aprende com seus erros...", disse ela em um trecho da publicação.

