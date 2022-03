Fernanda Paes Leme comemora o aniversário da mãe, Neca: ''Ela, sempre ela"

A atriz Fernanda Paes Leme resgatou fotos antigas para celebrar o aniversário da matriarca

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 13h27

Nesta quarta-feira, 16, Fernanda Paes Leme (38) está celebrando mais um ano de vida da mãe, Neca Paes Leme.

E após presentear a matriarca com um apartamento, a atriz compartilhou uma linda homenagem através das suas redes sociais e encantou os seguidores.

A artista resgatou cliques antigos ao lado da veterana e não escondeu o seu amor e admiração.

"Ela, sempre ela, me guiando, me incentivando, me acompanhando em todas as etapas da minha vida. Te amo, mãe! Feliz aniversário", escreveu ela na legenda da publicação.

No último dia 8, Fernanda Paes Leme compartilhou um vídeo ao lado de dona Neca, e contou que as duas estavam indo assinar a escritura do apartamento que ela deu para a mãe.

CONFIRA A HOMENAGEM DE FERNANDA PAES LEME PARA A MÃE