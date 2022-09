Fernanda Paes Leme celebra aniversário de Giovanna Ewbank: ''Transformamos a birra em amizade''

Giovanna Ewbank completou 36 anos de vida e ganhou uma homenagem da amiga Fernanda Paes Leme através das redes sociais

Nesta quarta-feira, 14, Giovanna Ewbank está completando 36 anos de vida! E para celebrar, Fernanda Paes Leme (39) compartilhou uma linda homenagem através das redes sociais.

A atriz publicou um compilado de vídeos das duas se divertindo durante a gravação do podcast, Quem Pode, Pod, apresentado por elas. "E quem poderia dizer que estaríamos rindo juntas, chorando juntas…Tá, a gente mais ri mesmo, @gioewbank! Ainda bem! Ahhh... É tão bom estar contigo, ver como a gente aprendeu a se completar nas diferenças.", começou ela.

Em seguida, Fepa relembrou uma briga entre elas no passado, que chegou a virar assunto durante a participação de Bruno Gagliasso (40) no programa. "Como a gente transformou a birra do passado em uma amizade forte, verdadeira, potente! Somos suporte, comadres e temos até um filho juntas hehehe Nosso "Quem Pode, Pod!". E olhar para o lado, ver vc ali brilhando, aprender com vc, caminhar juntas, é das minhas maiores alegrias. Obrigada!".

Por fim, Fernanda se declarou para a aniversariante. "Te AMO, minha parceira! Conte sempre comigo! Você merece tudo! Feliz Aniversário Giooooooooooooooooo!", concluiu ela.

