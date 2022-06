Fernanda Paes Leme celebra aniversário de 39 anos: "Só agradeço"

A atriz Fernanda Paes Leme celebrou o aniversário fazendo um agradecimento nas redes sociais

Fernanda Paes Leme completou 39 anos de vida neste sábado, 4.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece com um bolo de aniversário e com os olhos fechados.

Na legenda da publicação, a aniversariante do dia agradeceu pela vida. "Olhos fechados, suspiro, só agradeço… Feliz 39 pra mim!", celebrou ela.

Os seguidores da artista deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Feliz aniversário! Saúde e felicidades infinitas", desejou uma internauta. "Parabéns. Que Deus te abençoe sempre", falou uma fã. "Fepaaaa rainha! Viva seus 39, sua energia, sua força, talento, coração e arte! Muitas bênçãos e amor nesse novo ciclo. Muita saudade", comentou Maisa Silva (20).

Passeio com os amigos

Fernanda Paes Leme dividiu com os seguidores mais fotos da sua viagem. A atriz e apresentadora está em Miami, nos Estados Unidos, e na última quinta-feira, 2, ela passeou de barco com os amigos. Nas imagens compartilhada em seu perfil no Instagram, Fepa surgiu ao lado do noivo, Victor Sampaio (30), Carolina Dieckmann (43), Fernanda Rodrigues (42) e Leo Fuchs (41).

