Fernanda Gentil se emociona ao prestar homenagem no aniversário de sua mãe: ''Mulher potente''

Completando mais um aninho de vida, Martha Machado recebe declaração nas redes de Fernanda Gentil

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 11h20

Climinha de festa na casa de Fernanda Gentil (35). Isso porque, nesta terça-feira, 19, sua mãe, Martha Machado, está ficando mais velha!

Sempre muito carinhosa e boa com as palavras, é claro que a apresentadora não deixou a data passar em branco.

Em seu Instagram, ela postou uma sequência de fotos de momentos especiais ao lado da aniversariante e se declarou.

“A verdade é que hoje é o dia dessa mulher. Que na verdade não é uma mulher, é uma potência. A verdade é que ela é uma mulher potente de verdade; tem suas dores e delícias. Tem suas forças e fraquezas. Tem seus dias e noites”, começou na legenda da publicação.

“Mas a verdade, verdadeira, de verdade mesmo é que, em 35 anos de vida, durante meus acertos e erros, minhas mudanças e novidades, minhas conquistas e fracassos, meus prêmios e derrotas, minha carreira e vida pessoal, meus filhos de barriga e coração, minha filha canina, e tudo pelo qual eu já passei… tudo, tudo, tudo… durante tudo isso, sabe por quantos minutos ela esteve ausente? Zero. Essa é a verdade”, afirmou a esposa de Priscila Montandon.

“É isso que faz de você a melhor pra mim, mãe. É isso que me faz hoje, no seu aniversário, dedicar muitas das minhas horas pedindo ao povo lá de cima que te conserve assim: em constante evolução, aventureira, completamente dona de si, parceira, amiga, vovó e muito, muito, muito saudável. ‘Papai do céu, por favor abençoe minha mãe hoje e todos os dias com doses cavalares de saúde’ - essa é a minha frase do dia. Que você tenha saúde pra viver o que quiser viver (e eu sei que não é pouca coisa)! Que nesse novo ciclo você curta seu remo às 5h da manhã e sua academia às 6h! Que se ocupe nas suas obras e no seu trabalho. Que perca o fôlego de tanto rir com as suas amigas, seus amores, nossa família, seus filhos e netos. Que se sinta em paz e protegida na sua casa nova”, continuou.

“Aliás, que você desfrute de tudo mais o que conquistou e construiu - sim, porque se todas as palavras no último parágrafo vieram com “seu/sua” na frente, é porque você merece. Você batalhou, ralou, trabalhou e conquistou. Foi assim que você e meu pai me ensinaram. Mais do que isso: foi assim que me mostraram! Eu te amo muito. E amo celebrar a sua vida! Parabéns, mamy! Feliz Aniversário. Obrigada por ser inspiração pra tantos papéis que hoje eu exerço. Seria impossível sem ter te visto em ação antes”, desejou a loira ao final.

Confira os cliques escolhidos por Fernanda Gentil para homenagear o aniversário de sua mãe: