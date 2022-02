Felipe Simas presta homenagem no aniversário da mãe e da filha: ''Elas tem grande parte do meu amor''

Ana Sang e Maria fazem aniversário no mesmo dia e Felipe Simas prestou uma homenagem para elas nas redes sociais

Comemoração em dose dupla!

Felipe Simas(29) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Nesta quarta-feira, 16, sua mãe, Ana Sang, e Maria (5), sua filha com Mariana Uhlmann (30), fazem aniversário.

Longe da família por causa do trabalho, o ator compartilhou uma imagem da chamada de vídeo que com a mãe, os filhos e sobrinhos, e prestou uma bela homenagem para as aniversariantes.

"Aniversário a distância. Minha filha nasceu no mesmo dia da minha mãe. Minha mãe sempre disse que nós, seus filhos, fomos e somos seu melhor trabalho. Hoje entendo o que ela diz. Educar uma criança com amor, verdade, princípios não é tarefa fácil muito menos rápida", começou ele.

E acrescentou: "O que cremos da vida vida passamos adiante. Minha mãe passou pra mim que a vida é simples, não fácil. Esse pensamento passarei aos nossos filhos. Esse e outros tantos que aprendi com ela. Elas tem grande parte do meu amor."

Além de Felipe, Ana Sang também recebeu homenagens dos filhos Rodrigo Simas (30) e Bruno Gissoni (35), e da nora, Mariana.

