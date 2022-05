Felipe Simas homenageia Mariana Uhlmann no seu aniversário: ''Mulher que tem meu coração''

Mariana Uhlmann completa 31 anos e ganha homenagem de aniversário do marido, Felipe Simas

Publicado em 20/05/2022

Nesta sexta-feira, 20, é dia de festa na casa de Felipe Simas (29)!

A esposa do ator, Mariana Uhlmann, está completando 31 anos e ganhou uma bela homenagem do marido através das redes sociais.

No feed do Instagram, o artista resgatou lindos registros da influenciadora com os herdeiros, Joaquim (8), Maria (5) e Vicente (2).

Reservado, Felipe fez uma declaração simbólica à aniversariante. "Hoje é aniversário da mulher que tem meu coração", escreveu ele na legenda da publicação.

Na última quinta-feira, 19, decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa e aproveitou para rasgar elogios a ela.

