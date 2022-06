Felipe Andreoli se declara para Rafa Brites e brinca sobre ter mais filhos: ''Quem sabe''

Pais de Rocco e Leon, Felipe Andreoli e Rafa Brites trocam declarações nas redes sociais no 'Dia dos Namorados'

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 11h42

O apresentador Felipe Andreoli (42) fez questão de deixar sua homenagem para a esposa nas redes sociais no último domingo, 12!

Comemorando o Dia dos Namorados, o jornalista prestou uma bela homenagem para a amada, Rafa Brites (35) e recordou a primeira viagem que fizeram juntos para a Alemanha, em 2017, em post no Instagram.

"Essa é a primeira foto que tinha na memória do meu celular nas nossas conversas de zap. É uma foto de 2017, nossa primeira viagem pra Alemanha, um rolê em que a gente quebrou tudo...e fizemos muuuitas coisas pela primeira vez na vida... Esse ano vai ter outra viagem pra lá... só que com 2 filhos, com trabalho e sem tanta quebradeira", começou escrevendo.

"Mas que não seja a última vez. Nesse dia dos namorados desejo que a gente ainda tenha muitas primeiras vezes, surpresas, estreias, novidades na nossa vida. Quero ser sempre o primeiro a fazer as coisas com você a primeira vez", declarou ele.

Ao concluir, o famoso ainda comentou sobre a vontade de aumentar a família. Os dois já são pais de Rocco (5) e Leon, de 4 meses. "Que as coisas boas da nossa vida nunca aconteçam pela última vez. Só filhos... acho... quem sabe...que dizer...não sei...Te amo @rafabrites. Com a paixão do primeiro dia. Com o amor de sempre, de ontem e de hoje".

Andreoli também recebeu uma homenagem de Rafa, que falou sobre o início do relacionamento e brincou que o apresentador é seu "boy luxo".

"Esse é meu boy LUXO. Esse boy luxo me chamou pra tomar um sorvete em 2010, sempre foi jogo aberto comigo sobre o que sentia, é o meu maior incentivo profissional, todo mundo diz que quando eu não tô ele fala 10 vezes em mim. Quando a gente se conheceu ficou dizendo que eu era gata acordando e saindo do banho, hoje 12 anos depois ele fala isso todos os dias! Sim todo santo dia ele em olha alguma hora do dia arregala os olhos, e fala meio malicioso nossa que gata. Nunca pegou uma água, uma latinha, sem abrir e me oferecer um gole antes, ele O meu boy luxo não é perfeito, porque ninguém é. Mas desde sempre ele só evolui, só fica mais aberto, mais calmo, mais leve. Meu namorado é um cara incrível demais! @andreolifelipe", disse ela.

Rafa Brites encanta ao brincar com o caçula

Recentemente, Rafa Brites derreteu os corações dos seguidores ao registrar momento divertido com o filho caçula, Leon. A apresentadora publicou um vídeo onde ela aparece sentada, com o pequeno no colo, enquanto ele puxava o seu cabelo e dançava música que tocava ao fundo.

Confira as declarações de Rafa Brites e Felipe Andreoli na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por andreolifelipe (@andreolifelipe)