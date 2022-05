Fátima Bernardes mostra comemoração do aniversário de 80 anos de sua mãe

Dona Eunice, mãe de Fátima Bernardes, completou 80 anos e ganhou uma festa em família para comemorar a data especial

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 18h50

Fátima Bernardes (59) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de uma pessoa muito especial.

A mãe da apresentadora, dona Eunice Gomes Bernardes, completou 80 anos de vida nesta quarta-feira, 25, e ganhou uma festa em casa para comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, Fátima postou um vídeo do momento em que sua mãe aparece soprando as velinhas e mostrou que dona Eunice contou com a ajuda do marido, Amâncio da Costa Bernardes, com quem está casada há mais de 60 anos.

"80 anos da minha mãe, ao som da música preferida e ao lado do companheiro de mais de 60 anos. Aquele que ajuda até na hora de soprar as velas do bolo", escreveu a jornalista na legenda da publicação.

Os fãs da apresentadora parabenizaram a aniversariante. "Aê, dona Eunice!! Parabéns! Beijo grande!! Um lindo ano para a senhora", disse um seguidor. "Que lindeza. Parabéns e muita saúde pra dona Eunice", desejou outro. "Aaaaaa queee lindoooo!!! Feliz aniversário, dona Eunice, muitas felicidades e muitos anos de vida. Feliz vida! Feliz 80 anos", comentou mais uma.

Confira a comemoração do aniversário da mãe de Fátima: