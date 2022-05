Fátima Bernardes encanta ao relembrar seu primeiro Dia das Mães na escola dos filhos

Apresentadora Fátima Bernardes resgatou foto com os herdeiros em seu primeiro Dia das Mães no colégio e encantou

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 07h04

A apresentadora Fátima Bernardes (59) já está comemorando o Dia das Mães.

Em sua rede social, nesta quinta-feira, 5, a jornalista global entrou no clima de tbt e recordou uma foto de quando os filhos eram pequenos.

Com os trigêmeos no colo, Fátima Bernardes surgiu sorridente em seu primeiro Dia das Mães no colégio dos herdeiros.

"Essa foto é do meu primeiro dia das mães na escola. Inesquecível. Sempre que olho com atenção pra esse porta-retrato, volto para aquele dia de muita felicidade", contou ela.

Atualmente, os filhos da apresentadora com William Bonner (58) já estão com 24 anos. O garoto do trio, Vinícius Bonner, estuda na França.

Veja a foto do primeiro Dia das Mães de Fátima Bernardes: