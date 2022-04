Fátima Bernardes celebra Páscoa lembrando clique antigo dos filhos fantasiados de coelhos

Fátima Bernardes celebrou a Páscoa lembrando um clique encantador dos três filhos, Vinicius, Beatriz e Laura, ainda pequenos, fantasiados de coelhos

Neste domingo, 17, Fátima Bernardes (59) decidiu celebrar a Páscoa de um jeito diferente e lembrar de um momento encantador que viveu com os filhos, Vinícius (24), Laura (24) e Beatriz (24), quando eles ainda eram crianças.

A apresentadora publicou um clique antigo onde seus herdeiros aparecem dentro de um ovo de Páscoa de chocolate gigantesco, usando fantasias de coelhinhos, com lindas orelhinhas.

Na legenda, a mamãe babona falou desejou um feliz feriado para os fãs, lembrando com carinho do momento da foto: "Não achei a original dessa foto, mas gosto tanto dela que resolvi postar pra desejar a todos uma feliz Páscoa com amor, com espírito de renovação e, se puder, gostinho de chocolate.".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Fofos demais!", disse um. "Uma delícia mesmo!", falou outro. "Que amor de foto!", escreveu um terceiro.

Fátima Bernardes irá assumir o The Voice Brasil!

Recentemente, a TV Globo anunciou a saída de Fátima Bernardes do Encontro para comandar o The Voice Brasil.

A apresentadora então decidiu usar suas redes sociais para esbanjar sua felicidade e falar com carinho da grande mudança em sua carreira: "Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no The Voice Brasil".

Vale lembrar que Patrícia Poeta (45) e Manoel Soares (42) irão ficar no lugar de Fátima no programa matinal.

