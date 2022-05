Fátima Bernardes celebra o Dia das Mães na companhia das filhas e da mãe

A apresentadora Fátima Bernardes abre álbum de fotos da comemoração de Dia das Mães com a família

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 17h10

Neste domingo, 8, Fátima Bernardes (59) comemorou o Dia das Mães na melhor companhia!

A apresentadora do Encontro abriu um álbum de fotos do almoço especial com as filhas, Bia (24) e Laura (24), e os pais. Em uma das imagens, a artista mostra uma vídeo-chamada com o filho, Vinicíus (24), que mora fora do pais.

"Obrigada meu Deus! Feliz dia das mães!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar a beleza da galera. "Amei os vestidos! Estão lindas", "Que fotos mais lindas! Arrasaram", "Apaixonada nessas fotos lindíssimas", "Como são perfeitos", disseram.

Em comemoração ao Dia das Mães, Fátima Bernardes ganhou uma surpresa da filha, Bia, que entrou no palco do Encontro com um buquê de flores.

CONFIRA A CELEBRAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES