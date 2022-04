Famosos celebram Dia do Beijo em clima de romance

Em clima de romance, casais se declararam nas redes sociais

Publicado em 13/04/2022

Nesta quarta-feira, 13, é celebrado o Dia do Beijo! E claro, os casais apaixonados usaram a data para especial para se declarar.

No dia especial, foi a vez de Alexandre Correa (50) celebrar o dia com uma declaração para a amada, Ana Hickamnn (40). Em seu perfil no Instagram, Ale compartilhou um clique do casal e escreveu: "Hoje eu acordei bonzinho e apaixonado. Feliz Dia do Beijo, sou sortudo por beijar essa boca há mais de 25 anos", declarou.

Na última terça-feira, Mariana Goldfarb (32) compartilhou um clique especial ao lado do amado, Cauã Reymond (41), e claro, encantou a web.

E ainda recentemente, Camila Pitanga (44) se declarou para o amado Patrick Pessoa ao completar 1 ano de namoro.

Lexa (27) também usou suas redes sociais para se deeclarar. A cantora compartilhou uma foto especial ao lado de MC Guimê (29) e se derreteu para o amado.