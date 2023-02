Famosos aproveitam Dia de Iemanjá para celebrar Rainha do Mar

Daniela Mercury, Fernanda Paes Leme e outros famosos usaram suas redes sociais para homenagear orixá da umbanda Iemanjá

Nesta quinta-feira, 2, é comemorado o Dia de Iemanjá, que é uma das Orixás mais conhecidas no Brasil, chamada de Rainha do Mar. Nas redes sociais, diversos famosos aproveitaram para prestar suas homenagens à Orixá que compõe a umbanda, religião de matriz africana.

Uma das famosas que compartilhou uma mensagem celebrando a data especial para quem segue a religião foi a modelo Bárbara Evans (31). “Salve nossa Rainha do MAR IEMANJÁ”, escreveu a loira , na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na postagem, ela compartilhou um vídeo mergulhando no mar.

Além dela, a atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme (39) também fez questão de prestar suas homenagens à Orixá. “Ela mora no mar. Ela brinca na areia. No balanço das ondas. A paz ela semeia. Viva 02 de fevereiro, viva Iemanjá, Rainha do Mar!”, escreveu a famosa.

Daniela Mercury (57), famosa cantora da música brasileira, usou seus stories no Instagram para compartilhar um clipe de sua música “As Rendas do Mar”, que lançou no ano de 2021. Na letra, ela presta sua homenagem a Iemanjá. “Iemanjá/ Mulher forte, sagaz a mulher/ Poderosa criou o axé, a mulher/ É o princípio de tudo, a mulher/ Que leva no colo o mundo”, dizia.

A baiana Maria Bethânia (76), cantora e compositora que nasceu no estado que tem uma Festa de Iemanjá bem tradicional, também usou as redes sociais para celebrar a data. “Dia 2 de fevereiro,dia de festa no mar. Hoje é dia de festa em Salvador. Dia de Iemanjá! Mas é dia de procissão em Santo Amaro! De carregar Nossa Senhora! De enfeitar Santa Bárbara! Dia lindo na Bahia! Viva!”, comentou.

MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, é alvo de intolerância religiosa nas redes sociais

Quando algum famoso acaba se posicionando sobre sua religião, caso ela seja alguma referente às de matrizes africanas, como Candomblé, Umbanda, e outras, infelizmente podemos ver diversos comentários infelizes e intolerantes em relação à fé do artista em questão.

O cantor de funk MC Cabelinho (26), namorado da atriz global Bella Campos (24), foi alvo de ataques preconceituosos no começo do ano. Ele publicou uma foto em homenagem ao seu Orixá, Oxóssi. “Ah já sei de onde vem tanta fama. Deus é mais”, escreveu um internauta. “Por acaso algum orixá morreu por você? Só Jesus salva irmão”, disse outro. “Coloca Deus na sua vida, isso tudo aí não é Deus, me desculpe”, falou um terceiro.