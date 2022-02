Família Simas celebra o aniversário da matriarca, Ana Sang: ''Amamos você''

Ana Sang completa mais um ano de vida e recebe lindas declarações de amor da família Simas

Nesta quarta-feira, 16, é dia de muita festa na casa da família Simas!

A matriarca, Ana Sang, e a sobrinha, Maria (5), estão completando mais um ano de vida e claro que as aniversariantes receberam declarações dos parentes através das redes sociais.

Rodrigo Simas (30) foi o primeiro que usou o perfil do Instagram para parabenizar a dupla. "Dia 16 de Fevereiro é o dia delas. Minha mãe e minha afilhada! Amo vcs", escreveu ele na publicação que reuniu vários momentos ao lado delas.

Já Bruno Gissoni (35) resgatou um clique da sua infância ao lado da mãe e se declarou: "Mamaday. Te amo", disse ele no post.

A nora, Mariana Uhlmann (30), também fez questão de usar as redes para parabenizar a sogra. "Dia dela! Quantas coisas já passamos juntas... Parceira, cuidadosa, e referência!! Obrigada por estar sempre nos apoiando, sempre do nosso lado, e às vezes puxando nossa orelha (mais do Fi que eu não preciso disso!). Que a gente continue sempre assim, juntinhas! Admiramos muito você! Um exemplo de mãe, mulher, sogra, amiga... Te amo muito", declarou ela.

