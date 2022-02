Fafá de Belém surge coladinha com a neta e comemora aniversário de Julia com festa temática

Cantora Fafá de Belém postou registros em família na festa de aniversário de 6 anos da neta caçula, Julia, filha de Mariana Belém

Avó coruja, Fafá de Belém (65) celebrou o aniversário da neta na web!

A pequena Julia, filha de Mariana Belém e Cristiano Saab, completou 6 anos de idade no dia 05 de fevereiro e ganhou uma festinha temática dos papais, que não deixaram a data passar em branco, na última quarta-feira, 23, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, a integrante do time de técnicos do reality The Voice+, da TV Globo, postou sequência de fotos em que aparece ao lado da família e mostrou detalhes da comemoração, que teve como tema finger toys, febre entre as crianças.

"Niver da nossa Tutu! 6 aninhos de pura beleza e muita confusão kkkkk A vovó te ama, Julia! Parabéns, Maricota e Kiko! Obrigada, @andreaguima5 querida! Tudo estava lindo!", escreveu Fafá de Belém na legenda da postagem.

Fafá de Belém parabeniza Gretchen por título de cidadã paraense

Na quarta-feira, 23, Gretchen (62) recebeu o título de cidadã paraense em cerimônia na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Ela comemorou o momento na web e recebeu elogios de famosos, como Fafá de Belém, que comentou: "Parabéns, querida amiga. Você tem feito muito pelo nosso Pará! Homenagem mais que merecida!".

Confira as fotos da festa da neta de Fafá de Belém:

