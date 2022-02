Fábio Jr. comemora aniversário do filho caçula: ''Eu te amo muitão''

Záion, o filho caçula do cantor Fábio Jr., completou 13 anos nesta segunda-feira, 21

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 20h24

Fábio Jr. (68) comemorou o aniversário do filho caçula, Záion.

O menino, fruto do relacionamento do cantor com Mari Alexandre (47), completou 13 anos de vida nesta segunda-feira, 21, e o artista fez questão de comemorar a data.

No feed do Instagram, Fábio Jr. compartilhou algumas fotos com o herdeiro e prestou uma bela homenagem. "Zapsss do Papsss!!! Parabéns filho! Que Deus continue te abençoando e te iluminando para o melhor caminho sempre. EU TE AMO MUITÃO", declarou ele na legenda da publicação.

Os fãs do cantor parabenizaram Záion. "Parabéns pelo filhote! Saúde e alegrias!", disse uma seguidora. "Feliz vida Zaion! Deus o abençoe", falou outra. "Feliz aniversário. Que Deus abençoe seu filho", desejou mais uma.

Além de Záion, Fábio Jr. também é pai de Cleo (39), fruto de seu casamento com a atriz Gloria Pires (58), e Fiuk (31), Tainá e Krizia, de seu relacionamento com Cristina Karthalian.

Confira a homenagem de aniversário: