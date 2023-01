Fábio Assunção faz homenagem ao filho: "Extraordinário"

O filho de Fábio Assunção comemorou o aniversário ao lado da família e recebeu homenagem

Fábio Assunção (51) fez uma homenagem ao filho, João Assunção. Nas redes sociais, o ator publicou uma série de fotos do jovem e da família celebrando o aniversário de 20 anos do rapaz.

"João. São 20 anos de troca, amizade, parceria. Esse ano vai ser lindo! Você é um filho extraordinário. Brilhe muito nessa vida. Te amo", escreveu o ator na legenda.

João é filho de Fabio Assunção com a relações públicas Priscila Borgonov, com quem o ator foi casado de 2002 a 2005.

Ele falou recentemente sobre o nascimento da irmã caçula, Alana (01), com a atual mulher de seu pai, Ana Verena, e como isso teve um impacto positivo na estrutura familiar.

"A Alana veio de muita surpresa, mas foi algo muito positivo para a estrutura familiar porque meu pai vive no Rio e eu e a minha irmã do meio, a Ella, moramos aqui em São Paulo. Ver ele agora de fato morando com a Alana, que está linda, trouxe muita felicidade. Meu pai sempre sentiu muita falta disso por morar longe da gente. A gente está numa fase muito boa. Uniu completamente", disse.

O filho de Fábio Assunção ainda é irmão Ella Felipa (11), nascida do casamento com Karina Tavares, com quem o ator ficou de 2010 a 2013.

Fábio Assunção se despede de novela: "A emoção é grande"

Fábio Assunção, o Humberto de ‘Todas as Flores’, também usou as redes sociais para repostar uma foto compartilhada por Regina Casé (68).

Ele aproveitou uma postagem da colega de novela para se despedir da obra. Na legenda da foto, Fábio falou sobre a felicidade de estar na trama e de trabalhar ao lado de amigos novos e antigos.

"Estou repostando aqui a Regina. A legenda dela está depois da minha. Hoje é meu último dia de estúdio. Amanhã meu último dia de externa. A emoção é grande. Todas As Flores é um sucesso e mais do que isso, feita por uma equipe de gente que se gosta e se admira. Reencontrei profissionais parceiros de longa data, conheci muita gente, e reconheci na Regina um mar de humanidade, afetividade, genialidade e alegria", legendou.