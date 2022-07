Fabio Assunção escreve carta de amor e comemora dois anos com Ana Verena

Ator Fabio Assunção faz linda declaração para a esposa, Ana Verena, com quem tem uma filha, Alana Ayó, em comemoração aos dois anos de relacionamento

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h24

O ator Fabio Assunção (50) usou suas redes sociais para prestar uma homenagem para a esposa, Ana Verena!

O casal, que tem uma filha, a pequena Alana Ayó, de um aninho, completou dois anos de relacionamento na última segunda-feira, 04. O artista fez questão de se declarar para a mulher com um lindo poema, publicado em seu feed no Instagram. O famoso ainda postou registros de momentos especiais da amada e mostrou todo seu amor no texto romântico.

"Assim que bem-te-vi, esconde-esconde pernilongo pra lá, corre-corre na floricultura pra acolá, um vaivém, vai ver, de arranhá-céu!! Bate-papo, passatempo, lero-lero, quebra-cabeça pra’chá palavra-chave, falei: sou um pouco assim, só um pouquinho mesmo, antissocial pós-graduado em contraindicação, respondeu que não ia ter, e nem teve, nem corre-corre, nem ponta-pé!!", começou escrevendo.

"Foi um monte de mais-que-imperfeitos tique-taques, tanto que girassol girou lua de prima em plena primeira-feira. Assoprou longe, para além-mar, o guarda-chuva da infraestrutura!! Aí fui de dente-de-leão pulando antessala. Tu, veio de abelha-rainha recheada de batata-doce. Nem deu tempo de autorretratá na selfie. Pro nosso-bem-querer, desde então, um eterno: já é!!!", continuou.

"Ainda não falei do casamento, da lua-de-mel, das ultrassonografias, do pré-natal, da nossa copinho-de leite… Dois anos, papando-léguas, todo-todo agora de assim composto, te escrevo uma carta de amor ridícula, um poema esdrúxulo. Mas se não escrevesse, seria ridículo. 04072022. Nosso encontro parceira. E é assim que te quero-quero. Te encontro já! (Fotos: hoje, ontem, nosso primeiro dia e nosso primeiro céu) @anaverenaa", finalizou Fabio.

Nos comentários do post, Ana Verena agradeceu: "Te amo. Vou reler mil vezes esse poema-carta e depois te respondo num abraço apertado. Que linda essa primeira foto minha, amor, com a boca cheia, saindo cansada do ensaio kkkk Você é poesia pura. Que coisa linda. Te amo."

Fabio Assunção explode o fofurômetro ao posar com a caçula

Recentemente, Fabio Assunção encheu seu feed de amor ao surgir com a herdeira, Alana, em seu colo. Os dois apareceram com os rostos coladinhos e dando gargalhadas em momento divertido. “Alana e eu”, babou o papai coruja, que posou sem camisa.

Vale lembrar que Fábio Assunção também é pai de João (19) e Ella Felipa (10), de relacionamentos anteriores.

Confira a declaração de Fabio Assunção para a esposa, Ana Verena: