Fã de Marisa Monte, Carolina Dieckmann celebra aniversário da cantora: ''É minha musa mor!''

Cantora Marisa Monte completa 55 anos e recebe declaração de uma grande fã, a atriz Carolina Dieckmann

Dia de festa para Marisa Monte! Nesta sexta-feira, 01, a cantora está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a artista recebeu uma homenagem especial de uma grande fã, a atriz Carolina Dieckmann (43).

A loira compartilhou um lindo clique em que aparece sorridente ao lado da compositora e declarou todo seu amor e admiração ao celebrar a chegada dos 55 anos da artista. Ela ainda postou vídeo de Marisa cantando Bem Que Se Quis, a primeira canção que Carolina ouviu.

"Geral aqui sabe que ela é minha musa mór. Sou fã de tudo que ela canta, de quando ela dança, de como ela fala da Portela e do samba. Marisa é um poço de inspiração e esperança, numa plateia cantando afinada, num Brasil que se encontra quando canta junto com ela", começou escrevendo.

"Marisa, que seu ano seja mais amor, saúde, palco, sorte, música, afeto, família, amigos, encontros…

muitos beijos; feliz aniversário!!! E você que me lê: arrasta pra ver a primeira coisa que eu ouvi ela cantar… Linda demais!", babou ainda.

Carolina Dieckmann relembra a novela 'Senhora do Destino'

Aproveitando o dia de TBT na última quinta-feira, 30, Carolina Dieckmann recordou a novela Senhora do Destino, e celebrou os 18 anos da exibição da trama de sucesso de Aguinaldo Silva, protagonizada por Susana Viera (79) e Renata Sorrah (75). "18 anos de Senhora do Destino… Essa novela-moça que chacoalhou meu coração e o do Brasil todinho!!! Arrasta pra ver esses registros que eu trouxe aqui pra gente comemorar… Boraaa", declarou a loira, que foi elogiada pela atuação na produção.

Confira a homenagem de Carolina Dieckmann para Marisa Monte: