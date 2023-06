Ex-BBB Tina Calamba posta vídeo encantador no aniversário da filha caçula: "Amor infinito"

Nas redes sociais, a ex-BBB Tina Calamba prestou uma linda homenagem no aniversário da filha caçula, Alana

Tina Calamba, ex-participante do Big Brother Brasil 23, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua filha mais nova, Alana, que completou cinco anos de vida nesta última segunda-feira, 27.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou um vídeo encantador com vários momentos da herdeira, incluindo quando ela ainda estava na barriga, no parto e até hoje, e escreveu uma linda mensagem.

"Oi filha, espero que possas ler algum dia essa mensagem, e acredito que isso não vai demorar muito. Você está crescendo em uma velocidade incalculável. Entre tantas coisas que gostaria de te dizer, escolhi simplesmente dizer que é uma honra ser sua mãe, que honra educar você, que honra ter te amamentado", começou.

A ex-BBB seguiu a homenagem: "Preservamos nossa intimidade em juntar as barrigas quando precisamos uma da outra, e eu surto com a sua individualidade, costumo escutar que você se cria, só faz tudo sozinha… Obrigada por me desafiar a encarar meus medos, inseguranças, e de me colocar vulnerável em busca do melhor para vocês, apesar de sentir saudades de você pequenina", acrescentou.

Por fim, ela se declarou para a aniversariante. "Quero que saibas que tenho uma certeza eu faria tudo de novo, não mudaria nada, pois isso nos trouxe até aqui. Feliz aniversário campeã, se quiser saber quanto a mamãe te ama, saiba que meu amor é infinito", completou ela, que também é mãe de Raquel, que está com sete anos.

Confira a homenagem:

