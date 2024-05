Ex-BBB relembra fotos de casamento que passou dos R$ 500 mil; veja

Após um ano, ex-BBB relembra fotos de seu casamento luxuoso; na época ela revelou que parou de contar os gastos quando bateu R$ 500 mil

A ex-BBB Camilla de Lucas relembrou cliques de seu casamento luxuoso com o cantor Mateus Ricardo. Nesta segunda-feira, 13, faz um ano da grande cerimônia e ela celebrou a data recordando alguns cliques do dia especial.

De noiva ao lado de seu eleito, a influenciadora surgiu bastante emocionada em algumas fotos e em outros registros ela exibiu detalhes da decoração luxuosa do evento. Inclusive, na época da festa, Camilla de Lucas surpreendeu ao contar que quando chegou a quantia de R$ 500 mil parou de contar os gastos. Ou seja, o casamento deles foi caríssimo.

"13.05.2023 e até aqui completamos 1 ano de casados. Agora vivendo essas bodas de papel tenho a certeza do SIM e do comprometimento de fazer dar certo! Acertei em te escolher, e permaneço acertando em me fazer feliz, porque estar ao seu lado é renovação diária do que mereço! Eu te amo por tudo e por tanto… PRONTA PRA VIVER DAQUI A ETERNIDADE!", contou ela sobre o primeiro ano ao lado de seu marido.

Na época, a ex-BBB comentou por cima sobre seus gastos: “Quando passou de 500 mil paramos de calcular. Não vou falar o valor total, porque casamento não é para ser ostentação e infelizmente não é a realidade de muitos. Prefiro que minhas seguidoras entendam que elas podem fazer com o valor que tá na realidade delas".

Camilla de Lucas rebate crítica de Sonia Abrão ao seu vestido de noiva

A ex-BBB e influenciadora digital Camilla de Lucas agitou as redes sociais ao responder à crítica que recebeu da apresentadora Sonia Abrão sobre seu vestido de noiva. A comunicadora criticou o uso da fenda e a noiva rebateu.

Em seu comentário, Sonia Abrão disse: “Eu não consigo ver, sensualizar com o vestido de noiva. Eu acho que o momento não casa. Não é o decote, é a história da fenda. É noiva mostrando coxa, que que uma coisa tem a ver com a outra?”.

Então, Camilla respondeu pelas redes sociais e alfinetou a apresentadora. “Imagina casar com quem não tem caráter e falar ao vivo com assassino pra ter ibope. Espiritualizada é ela”, escreveu na web.