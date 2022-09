Ex-BBB Natália Deodato presta linda homenagem no aniversário da mãe: "Mulher guerreira"

A ex-BBB Natália Deodato comemorou o aniversário da mãe com uma bela homenagem nas redes sociais

Publicado em 19/09/2022

Natália Deodato (22) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua mãe. Daniela Rocha completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 19, e a ex-participante do BBB 22 fez questão de comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante e prestou uma linda homenagem, e não poupou elogios a ela por ser uma mãe guerreira e que sempre fez de tudo para protegê-la "de toda maldade desse mundo".

"Hoje o dia é todo teu minha rainha. E além de ser grata a Deus por sua vida, sou grata a você mãe por ser essa mulher guerreira, que foi contra a tudo que a sociedade impõe para me criar. Ser mãe aos 15 anos não é uma tarefa fácil e você fez tudo o que estava ao seu alcance para me criar e me proteger de toda maldade desse mundo. A mulher que chora comigo e celebra minhas vitórias, minha melhor amiga e sim não somos perfeitas, afinal quem é, mas somos de verdade", disse ela no começo da declaração.

Em seguida, Natália falou sobre os sacrifícios que sua mãe já fez por ela e se declarou. "Lembro quando deixava de comer sua marmita para me dar e das inúmeras coisas que passou para me dar um lar. E obrigada por exatamente tudo minha guerreira, cada coro, puxão de orelha, conselhos e ensinamentos, foi tudo válido e eu vou fazer de tudo para te dar o mundo, pois você merece."

"Feliz aniversário e sim o presente é todo meu por ter você. Que esse ciclo venha recheado de bençãos, proteção, luz e muita prosperidade. Deus abençoe nossa família e nosso bb. Te amo", finalizou a modelo.

Confira a homenagem de Natália Deodato para a mãe:

Ver essa foto no Instagram

