Ex-BBB Laís Caldas presta bela homenagem no aniversário da mãe: "Grata por você existir"

A ex-BBB Laís Caldas comemorou o aniversário da mãe, Cleusania Rodrigues Caldas, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 16h18

Laís Caldas (30) usou as redes sociais para comemorar uma data especial.

Nesta segunda-feira, 11, sua mãe, Cleusania Rodrigues Caldas, completou mais um ano de vida e a ex-participante do BBB 22 fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, Laís compartilhou uma foto ao lado da aniversariante e a parabenizou. "Hoje é aniversário da pessoa mais importante do mundo pra mim! Mãe, muito obrigada por tudo que você já me proporcionou, sou tão grata por você existir, me deu o meu bem maior que é a vida!", disse a médica no começo da legenda.

Laís seguiu a homenagem se declarando para a mãe. "Que Deus te abençoe grandemente, que todos os seus passos sejam guiados por Ele e que nunca te falte aquilo que você mais preza, o amor. Te amo demais!", finalizou.

Os fãs da ex-BBB deixaram mensagens de felicitações para dona Cleusania. "Parabéns pra você @cleusaniarodrigues. Que Deus te abençoe sempre. Feliz vida, que seu dia seja repleto de realizações, paz, saúde e felicidades", desejou uma internauta. "Parabéns, Rainha mãe @cleusaniarodrigues. Deus abençoe você e sua família sempre. Feliz aniversário", escreveu outra. "Parabéns, muita saúde, felicidades e muita prosperidade... Que Nossa Senhora interceda sempre por sua vida e da sua família!! Aproveite seu dia, e que esse novo ciclo seja repleto de coisas boas", falou uma fã.

Confira a homenagem de Laís Caldas para a mãe: