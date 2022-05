Erika Januza faz reflexão ao completar 37 anos: "Só motivo para agradecer

A atriz Erika Januza completou 37 anos neste sábado, 7, e fez uma reflexão sobre a chegada do novo ciclo

07/05/2022

Erika Januza completou 37 anos de vida neste sábado, 7.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto sobrando as velinhas do seu bolo de aniversário e fez uma reflexão sobre a chegada do novo ciclo.

"Deus é maravilhoso todos os dias. Só tenho a agradecer por mais um ano de vida e saúde, por pessoas maravilhosas que me cercam seja de pertinho ou a distância. Por todas as oportunidades, batalhas, realizações. O dom da vida é maravilhoso", começou ela.

Erika falou sobre comemorar o aniversário neste ano perto de datas importantes como o Dia das Mães e o Carnaval. "Poder celebrar a vida já é por si só motivo para agradecer. Um aniversário quase no dia das mães, um aniversário quase no meu carnaval, muitos trabalhos no meu aniversário, muita saúde em todos os momentos, amor em tudo que me cerca. Tudo misturado!", acrescentou.

A atriz também agradeceu as mensagens de carinho que recebeu dos amigos, familiares e fãs. "E o que não é amor por si só vai embora. Com essa taurina aqui só positividade sempre! Obrigada a todos vocês pelo carinho de sempre!", finalizou.

