Emanuelle Araujo parabeniza a filha pelo aniversário de 28 anos e fãs brincam com semelhança: ''Gêmeas?''

Cantora e atriz Emanuelle Araujo comemorou o aniversário da filha, Bruna Bulhões, na web e surpreendeu os fãs

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 11h38

Dia de festa na casa de Emanuelle Araujo (45)! Isso porque a herdeira da atriz está completando mais um ano de vida neste sábado, 05!

Nas redes sociais, a cantora fez questão de deixar uma linda homenagem para a herdeira, Bruna Bulhões. A cantora compartilhou série de registros ao lado da única herdeira e declarou todo seu amor ao celebrar a chegada dos 28 anos de Bruna.

"O dia 05 de março chegou e já é dia da minha filhotinha, amor da minha vida! Hoje minha Baby Bu faz 28 anos. E o meu coração é só orgulho dessa mulher maravilhosa, psicanalista dedicada (tanto que até hoje não veio ver a mãe no teatro em SP rsrs), amiga, companheira e mais que tudo mente aberta e feminino profundo ajudando pessoas na sua caminhada", começou escrevendo a mãe coruja.

"Te amo, minha filha. Te ver feliz é a maior vitória da minha vida. Mamãe tá aqui pra você sempre. É tudo pra você! Feliz aniversário, meu amoooor", se derreteu Emanuelle Araujo ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs fizeram questão de falar sobre a semelhança entre as duas. "O mesmo sorriso. Amo vocês. Viva Bu", disse Thalita Rebouças. "Como assim a mãe também não tem 28 anos?", brincou um seguidor. "Lindas e idênticas! Felicidades para Bu!", desejou outra. "A beleza da Mãe! Refletida na filha!", elogiou um terceiro. "Parecem até irmãs", destacou mais uma.

Emanuelle Araujo surge de lingerie na cama e impressiona a web

Recentemente, Emanuelle Araujo roubou a cena com cliques de lingerie e salto alto na cama. Esbanjando sua beleza, a morena brincou: "Acordei assim. No aquecimento. Bora que a quarta é de yansã e hoje tem Sessão Vip do nosso @chicagomusicalbr. A partir de amanhã mais uma semana do nosso trabalho para todos. Venham!", disse ela, citando a peça Chicago.

Vale ressaltar que Emanuelle está recém-casada com Fernando Diniz, com quem oficializou a união na Bahia no primeiro dia de fevereiro.

Confira a homenagem de Emanuelle Araujo para a filha: