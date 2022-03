Em seu aniversário, Juliana Paes é surpreendida com festa surpresa

Atriz Juliana Paes completou 43 anos com muitas festinhas, inclusive uma surpresa com os amigos

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 13h19

O aniversário de Juliana Paes (43) foi neste sábado, 26, e não faltaram comemorações para o momento!

Além de ter apagado as velinhas na hora do almoço com os filhos, a atriz foi surpreendida à noite com uma festa surpresa.

Toda estilosa, Juliana Paes aproveitou o momento com muita beleza. De vestidinho de cetim rosa e tênis nos pés, a famosa esbanjou beleza e jovialidade.

- No 'Caldeirão', Juliana Paes rouba a cena ao apostar em look com sutiã

"Ganhei festinha surpresa tbm… Ahhhhhhhhhh #éamordemais", disse ela ao exibir fotos da mesa toda decorada e ao lado dos amigos.

Mais cedo, Juliana Paes publicou um vídeo fazendo um discurso antes de apagar as velinhas de seu bolo mais simples.

Prestes a estrear em Pantanal como Maria Marruá, a atriz recentemente anunciou que renovou o contrato com a Globo após 21 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paes (@julianapaes)

Veja as fotos do aniversário de Juliana Paes: