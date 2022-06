Em seu aniversário, Chico Buarque recebe homenagem da filha

Completando 78 anos, Chico Buarque recebeu declaração especial de uma das filhas

19/06/2022

Neste domingo, 19, Chico Buarque completa 78 anos e uma de suas três filhas fez uma homenagem especial para ele na rede social.

A herdeira Silvia Buarque (53), fruto de seu relacionamento com a atriz Marieta Severo (75), resgatou uma foto com o cantor e celebrou a data.

"Meu melhor amigo, meu amor, viva ele, 78 hoje!", escreveu a atriz para o pai. Nos comentários, os internautas vibraram com o clique. "Viva muito", disseram.

Além de Silvia Buarque, Chico Buarque é pai de Helena Buarque (51) e Luísa Buarque (46). As três são do casamento com Marieta Severo.

O cantor e a atriz se casaram em 1966. Após 33 anos juntos, em 1999, os famosos optaram pela separação.

Chico Buarque recebe homenagem da filha, Silvia Buarque; veja: