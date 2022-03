Em seu aniversário, Anitta relembra fotos de sua infância: ''Versões de mim''

Cantora Anitta recordou cliques de quando era pequena e celebrou a chegada dos seus 29 anos

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 07h14

O aniversário de Anitta (29) é nesta quarta-feira, 30, e a cantora já começou o dia comemorando o momento.

Em sua rede social, a artista - que está batendo recordes internacionalmente - compartilhou fotos de sua infância em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, e encantou os fãs.

"March 30th - internacional day of myself - versions of me", escreveu ela em inglês sobre o dia 30 de março ser o dia internacional dela e mostrou suas versões.

Nos comentários, os seguidores não deixaram de parabenizá-la e de ficarem encantados com os cliques de quando ela era criança. "Que fofa", elogiaram. "Parabéns, lenda", disseram outros.

Na última semana, Anitta já tinha muitos motivos para comemorar. A cantora alcançou o topo do ranking da principal plataforma de streaming de músicas Spotify Global. A canção Envolver se tornou a música mais ouvida no mundo com 6,3 milhões de reproduções.

Veja as fotos de Anitta criança: