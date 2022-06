Em grande estilo, Isabella Fiorentino comemora aniversário na Itália

A modelo compartilhou um vídeo do 'parabéns' surpresa que recebeu no primeiro minuto de junho

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 12h29

A modelo Isabella Fiorentino está completando 45 anos nesta segunda-feira, 1, em grande estilo na Itália!

Na virada de seu aniversário, Isabella recebeu uma surpresa organizada pela família que registrou a felicidade da modelo em um vídeo especial.

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou o vídeo e escreveu: "Parabéns surpresa no primeiro minuto do 1º de junho. Obrigada meu Deus por tanta saúde, pela minha família maravilhosa, meus amigos e meu trabalho!", destacou.

E as comemorações não pararam por aí, após o vídeo, Isabella também compartilhou duas fotos, uma ao lado do amado Stefano Hawilla e outra com suas amigas e família.

Isabella Fiorentino comemora aniversário na Itália

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabella Fiorentino Hawilla (@isabellafiorentino)