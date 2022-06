Em declaração, Phelipe Siani revela o motivo de ser apaixonado por Mari Palma

Phelipe Siani presta linda declaração para Mari Palma no Dia dos Namorados

Mais um dia, mais uma declaração de amor! Porém, desta vez, com um toque ainda mais especial: o Dia dos Namorados.

No último domingo, 12, em homenagem à data especial, Phelipe Siani (37) decidiu mostrar de novo o quanto é apaixonado por Mari Palma (33).

Sempre muito romântico, o jornalista usou seu Instagram para relembrar diversos momentos vividos ao lado da noiva e falou sobre o motivo de a amar.

“Muita gente já me perguntou porque eu me apaixonei pela Mari Palma. Esse carrossel de fotos explica muito esse porquê”, começou na legenda. “Com ela, eu tenho uma parceira de praia, de camarote de carnaval, de jogar bola, de criar a nossa filha peluda, ir em exposições, no cinema e que nem reclama (muito) quando eu quero ficar parando de 5 em 5 minutos na viagem de férias pra fazer imagem com as câmeras que eu sempre levo”, contou.

“Aqui no Instagram a gente só posta esses momentos bons. Mas ela também é a melhor parceira possível nas doenças, nas tristezas e nas dificuldades que a vida a dois traz. Enfim, é a Mari, né, gente… Vocês sabem. Eu sempre digo e sempre vou dizer: eu tenho sorte demais! Te amo, minha gatinha. Feliz dia dos namorados/noivos”, se derreteu Phelipe ao final.

Em suas redes sociais, a apresentadora também se declarou para o amado. “Eu amo ser tua namorada e dividir a vida com você. Obrigada por ser muito mais do que eu imaginei um dia”, disse.

Veja os cliques que Phelipe Siani usou para homenagear Mari Palma no Dia dos Namorados: