Em clique raro, Fábio Jr. troca beijos com a esposa e se declara: "Te amo"

O cantor Fábio Jr. celebrou o aniversário da esposa, Fernanda Pascucci, com uma foto em seu perfil no Instagram; saiba detalhes

Nesta terça-feira, 28, Fábio Jr. usou as redes sociais para comemorar o aniversário da esposa, Fernanda Pascucci. Em seu perfil, o cantor dividiu um clique raro com a aniversariante, em que aparece lhe dando um beijo. Na legenda, prestou uma homenagem carinhosa à companheira.

"Meu Bem, hoje é o seu dia. Que sorte a minha dividir meus dias com você, te desejo as melhores coisas desse mundão. Obrigado sempre! Te amo!!", escreveu ele. Veja a publicação feita por Fábio Jr:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fábio Jr (@fabiojroficial)

Fábio Jr e Fernanda Pascucci estão juntos desde 2011

Fábio e Fernanda começaram a namorar em 2011, quando ela ainda trabalhava como bancária e era presidente de um fã-clube dedicado ao cantor. Os dois oficializaram a união no dia 21 de novembro de 2016, aniversário do artista, em São Paulo. "Estava do meu lado e eu fiquei procurando, bate o coração e o caramba... Está sendo tudo lindo. Não tem esse negócio de treinar, treinar para o jogo? Treinei, treinei e ganhei o jogo hoje", disse ele na oportunidade.

Em recente entrevista ao Som Brasil, que foi ao ar na Globo, o intérprete da canção Alma Gêmea falou sobre seu casamento com Fernanda. "Além de amor, tenho uma admiração por ela. Por tudo o que ela representa para mim, pela forma como ela mudou a minha vida, porque ela me tornou uma pessoa melhor", declarou o artista.

Este é o sétimo casamento de Fábio Jr. Ele já subiu ao altar com Mari Alexandre (2007-2010), com quem teve Záion. Em seguida, se relacionou com Patrícia de Sabrit (em 2001). Com Guilhermina Guinle (1992-1997). Cristina Karthalian (1986-1990), com quem teve Krizia, Tainá e Fiuk; Além de Glória Pires (1979-1983), que são pais de Cleo; e Tereza de Paiva Coutinho (1976-1979).