Em clique raro, Diogo Nogueira celebra aniversário do filho, Davi, e se declara: ''Pai te ama''

O cantor Diogo Nogueira usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 16 anos do filho, Davi, com um clique raro ao lado do herdeiro

Redação Publicado em 03/03/2022, às 13h19

Diogo Nogueira celebra aniversário de 16 anos do filho, Davi - Foto/Instagram