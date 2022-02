Em clima de Valentine’s Day, Kaká e Carol Dias trocam declarações: ''Para sempre''

Kaká e Carol Dias prestam homenagens um ao outro para celebrar o Valentine’s Day

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 13h46

Não é porque o Valentine’s Day é uma data americana, que ela não é celebrada também aqui no Brasil.

Nesta segunda-feira, 14, as redes sociais estão lotadas de declarações de amor em homenagem à data especial.

Kaká (39) e Carol Dias (26) não ficaram de fora dessa.

Tanto o jogador de futebol quanto a influenciadora digital usaram o Instagram para compartilhar fotos românticas do casal.

“Today, tomorrow and forever, my valentine”, escreveu o gato na legenda de seu post. O que quer dizer: “hoje, amanhã e para sempre, meu valentine”. “Sempre”, comentou a loira no post.

Na publicação feita pela modelo, ela disse: “Always be my valentine”. O que se traduz para: “seja o meu valentine para sempre”. E, ele respondeu: “Always. Love you so much”, ou seja, “Sempre. Te amo muito”.

Confira as postagens de Kaká e Carol Dias comemorando o Valentine’s Day:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaká (@kaka)